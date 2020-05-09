2020-05-09T10:19:31+03:00
Общество

В омском парке появились светящиеся гвоздики

На украшение города к 9 Мая потратили почти 5 млн рублей. Но увидеть, что получилось, смогут немногие
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: мэрия ОмскаФото: мэрия Омска
Изменить размер текста:

Омск начали украшать к 75-летнетию Победы еще в апреле. Конкурс на выполнение этих работ выиграло ООО «Глобал Экстерьер плюс», специализирующееся на благоустройстве городской среды.

Фото: мэрия Омска

Фото: мэрия Омска

За 4 млн 770 тысяч рублей компания празднично оформила парк им. 30-летия Победы, территорию у спорткомплекса «Красная звезда» и участок возле памятника маршалу Жукову. Там уже установили две стелы, переплетенные георгиевской лентой и украшенные сияющими звездами.

Фото: мэрия Омска

Фото: мэрия Омска

А в парке Победы смонтировали 16 светящихся гвоздик. Однако все общественные места из-за пандемии коронавируса все еще закрыты. Так что увидеть получившуюся эту красоту смогут лишь немногие горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «День Победы в Омске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичи встали в «Бессмертный полк - онлайн»
На Левобережье в Омске две дороги закроют до конца года
В омском парке появились светящиеся гвоздики
В Омске на 10 дней перекроют дорогу на улице 4-й Транспортной
В Омской области выявили еще 22 заразившихся коронавирусом
Вдовам омских ветеранов вручили сертификаты на улучшение жилищных условий
Студенты ТГУ разработали концепт университетского оператора связи на сети Tele2
В окнах омичей зажгутся «Фонарики Победы»
На «Омсктрансмаше» почтили память героев Великой Отечественной войны
Появилось фото, как в омском Парке Победы к 9 Мая красят скульптуры Матери и Солдата
На Иртышской набережной в Омске газон закатали в асфальт
Свой дом на курорте
СМИ: Омских вахтовиков из Якутии, где произошла вспышка коронавируса, разместят в «Коммунальнике»
«Почему магазин нарушает права клиентов?»: Омичку без маски отказались обслуживать в супермаркете
Главврачу больницы в Омской области грозит уголовное дело за провал капремонта
Домашняя одежда Palada: быть стильной можно всегда!
На базе ПАСФ «Днепр» создано подразделение «Добровольная пожарная команда»
Хороший замок - надежный друг
Омским дачникам напомнили про договоры "за мусор"
Университет с «Окнами Победы»
В Омске умер еще один заболевший коронавирусом
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
Коронавирус нашли уже 223 омичей
Наша цель - ваше здоровье от медицинского центра «Ваш доктор»