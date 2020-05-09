В омском парке появились светящиеся гвоздики

9 Май 2020 2020-05-09T10:19:31+03:00

На украшение города к 9 Мая потратили почти 5 млн рублей. Но увидеть, что получилось, смогут немногие

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Омск начали украшать к 75-летнетию Победы еще в апреле. Конкурс на выполнение этих работ выиграло ООО «Глобал Экстерьер плюс», специализирующееся на благоустройстве городской среды.

Фото: мэрия Омска

За 4 млн 770 тысяч рублей компания празднично оформила парк им. 30-летия Победы, территорию у спорткомплекса «Красная звезда» и участок возле памятника маршалу Жукову. Там уже установили две стелы, переплетенные георгиевской лентой и украшенные сияющими звездами.

Фото: мэрия Омска

А в парке Победы смонтировали 16 светящихся гвоздик. Однако все общественные места из-за пандемии коронавируса все еще закрыты. Так что увидеть получившуюся эту красоту смогут лишь немногие горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU