В омском парке появились светящиеся гвоздики
Омск начали украшать к 75-летнетию Победы еще в апреле. Конкурс на выполнение этих работ выиграло ООО «Глобал Экстерьер плюс», специализирующееся на благоустройстве городской среды.
Фото: мэрия Омска
За 4 млн 770 тысяч рублей компания празднично оформила парк им. 30-летия Победы, территорию у спорткомплекса «Красная звезда» и участок возле памятника маршалу Жукову. Там уже установили две стелы, переплетенные георгиевской лентой и украшенные сияющими звездами.
Фото: мэрия Омска
А в парке Победы смонтировали 16 светящихся гвоздик. Однако все общественные места из-за пандемии коронавируса все еще закрыты. Так что увидеть получившуюся эту красоту смогут лишь немногие горожане.
ИСТОЧНИК KP.RU
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