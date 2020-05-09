2020-05-09T10:02:44+03:00
Общество

В Омске на 10 дней перекроют дорогу на улице 4-й Транспортной

Там будут ремонтитьвать ж/д-пути
Анна МИКУЛА
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Фото: мэрия ОмскаФото: мэрия Омска
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С 12 по 22 апреля перекрывают движение на участке дороги по улице 4-й Транспортной.

На железнодорожном переезде по улице 4-я Транспортная (7 километр окружной ветки) будут проводится ремонтные работы по замене шпал, рельсов, резинокордного покрытия и асфальтирование пути.В связи с этим с 23.00 до 6.00 ежедневно на участке от улицы Б. Хмельницкого до улицы Рельсовой будет перекрыто движение всех видов транспорта, сообщает пресс-служба омской мэрии.

Водитель просят отнестись к происходящему с пониманием и искать временные пути объезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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