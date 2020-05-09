В Омске на 10 дней перекроют дорогу на улице 4-й Транспортной
Там будут ремонтитьвать ж/д-пути
Фото: мэрия Омска
Изменить размер текста:
С 12 по 22 апреля перекрывают движение на участке дороги по улице 4-й Транспортной.
На железнодорожном переезде по улице 4-я Транспортная (7 километр окружной ветки) будут проводится ремонтные работы по замене шпал, рельсов, резинокордного покрытия и асфальтирование пути.В связи с этим с 23.00 до 6.00 ежедневно на участке от улицы Б. Хмельницкого до улицы Рельсовой будет перекрыто движение всех видов транспорта, сообщает пресс-служба омской мэрии.
Водитель просят отнестись к происходящему с пониманием и искать временные пути объезд.
ИСТОЧНИК KP.RU