2020-05-09T09:30:57+03:00
Общество

В Омской области выявили еще 22 заразившихся коронавирусом

Среди них – один ребенок
Анна МИКУЛА
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В Омске выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом.В Омске выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом.Фото: "КП" Архив
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Областной минздрав обнародовал новые данные о ситуации с распространением коронавируса в регионе. На сегодня, 9 мая, в общей сложности зарегистрированы 245 случаев заболевания.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 22 человек. Из них 18 – омичи, два жителя Омского района, один – Павлоградского. Среди заболевших 8 женщин, 13 мужчин и один ребенок, рассказали в пресс-службе ведомства.

Также сообщается, что еще три человека выздоровели, теперь число выписанных пациентов составляет 56. Новых летальных исходов нет.

Омичей по-прежнему просят соблюдать меры самоизоляции, социальной дистанции и носить маски в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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