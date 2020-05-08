2020-05-08T15:13:24+03:00
Общество

Вдовам омских ветеранов вручили сертификаты на улучшение жилищных условий

Такой подарок им сделали к 75-летию Великой Победы
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Фото: правительство Омской областиФото: правительство Омской области
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В преддверии 9 Мая в Омской области двум вдовам ветеранов Великой Отечественной войны торжественно вручили сертификаты от правительства региона на улучшение жилищных условий.

Одной из них стала Нина Артемьевна Валентенко из деревни Дубровка Октябрьского сельского поселения Горьковского района. Ее муж Григорий Трифонович Валентенко служил во время Великой Отечественной войны на Тихоокеанском флоте в бригаде торпедных катеров и приминал участие в боевых действиях в войне с Японией. Он был награжден медалью «За победу над Японией».

А Анна Алексеевна Криницына из поселка Москаленки, которой также вручили сертификат, в сентябре отметит свое 95-летие. С супругом-фронтовиком Василием Ксенофонтовичем они прожили, кстати, полвека.

– В моей семье все воевали… Я начала работать после семи классов, в контрольно-визировочной лаборатории – визировщицей, – вспоминает Анна Алексеевна. – Моим основным рабочим инструментом был щуп, которым с грузовиков, пришедших с полей, набирали зерно для поверки качества. Через год меня отправили учиться в Омский техникум на лаборанта. В сорок восьмом замуж вышла за фронтовика. Раньше люди очень трудно жили. Сейчас все по-другому. Желаю всем здоровья и долголетия.

Добавим, что всертификаты на улучшение жилищных условий получили пять вдов ветеранов Великой Отечественной войны, проживающие в Омской области. В апреле единовременные выплаты из федерального бюджета были предоставлены семи вдовам ветеранов войны. Размер выплаты составил 1,4 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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