2020-05-08T12:22:08+03:00
Общество

Появилось фото, как в омском Парке Победы к 9 Мая красят скульптуры Матери и Солдата

Ко Дню Победы в Омске привели в порядок главные военные мемориалы
Станислав МУХИН
Поделиться:
В Парке Победы привели в порядок мемориал.В Парке Победы привели в порядок мемориал.Фото: пресс-служба администрации города Омска
Изменить размер текста:

Последние штрихи в подготовке к 9 Мая доделывают городские власти. В этом году День Победы пройдет не так, как все мы привыкли. Парад и салют перенесены.

Закончена работа по приведению в порядок военных памятников и мемориалов. В Парке Победы покрасили скульптуры Матери и Воина-победителя.

- Работники управления благоустройства отремонтировали плитку у основания мемориала и покрасили скульптуры «Мать – Сибирячка» и «Воинам – сибирякам – защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны», восстановили части звезды на мемориале «Вечный огонь», - рассказали в пресс-службе омской мэрии.

Кроме того, специальные бригады заранее проверили все системы функционирования Вечного огня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось фото, как в омском Парке Победы к 9 Мая красят скульптуры Матери и Солдата
На Иртышской набережной в Омске газон закатали в асфальт
Свой дом на курорте
СМИ: Омских вахтовиков из Якутии, где произошла вспышка коронавируса, разместят в «Коммунальнике»
«Почему магазин нарушает права клиентов?»: Омичку без маски отказались обслуживать в супермаркете
Главврачу больницы в Омской области грозит уголовное дело за провал капремонта
Домашняя одежда Palada: быть стильной можно всегда!
На базе ПАСФ «Днепр» создано подразделение «Добровольная пожарная команда»
Хороший замок - надежный друг
Омским дачникам напомнили про договоры "за мусор"
Университет с «Окнами Победы»
В Омске умер еще один заболевший коронавирусом
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
Коронавирус нашли уже 223 омичей
Наша цель - ваше здоровье от медицинского центра «Ваш доктор»