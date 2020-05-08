Появилось фото, как в омском Парке Победы к 9 Мая красят скульптуры Матери и Солдата
Последние штрихи в подготовке к 9 Мая доделывают городские власти. В этом году День Победы пройдет не так, как все мы привыкли. Парад и салют перенесены.
Закончена работа по приведению в порядок военных памятников и мемориалов. В Парке Победы покрасили скульптуры Матери и Воина-победителя.
- Работники управления благоустройства отремонтировали плитку у основания мемориала и покрасили скульптуры «Мать – Сибирячка» и «Воинам – сибирякам – защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны», восстановили части звезды на мемориале «Вечный огонь», - рассказали в пресс-службе омской мэрии.
Кроме того, специальные бригады заранее проверили все системы функционирования Вечного огня.
ИСТОЧНИК KP.RU