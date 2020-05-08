На Иртышской набережной в Омске газон закатали в асфальт

8 Май 2020 2020-05-08T12:03:29+03:00

Правда, в мэрии от этого уже открестились

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В соцсетях появилось фото, возмутившее большинство горожан. На снимке видно, как место, предназначенное под газон возле дома на Иртышской набережной, 22, закатали в асфальт. Причем сделали это не слишком аккуратно.

Впрочем, комментаторы вскоре пояснили ситуацию. Оказалось, что только старожилы припомнят, когда там росла трава. Последние годы местные жители ставили там свои машины. Видимо, по инициативе автовладельцев и их силами на этом месте и появилась импровизированная парковка.

В мэрии подтвердили, что не имеют к этой инициативе никакого отношения:

– Администрация Центрального административного округа не выдавала ордер на производство земляных работ, в настоящее время по данному факту отделом контроля администрации округа проводится проверка, – сообщает пресс-служба администрации ЦАО. – Дополнительно отметим, что на данном участке работники бюджетного учреждения города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и управляющей организации не проводили ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU