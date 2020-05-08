СМИ: Омских вахтовиков из Якутии, где произошла вспышка коронавируса, разместят в «Коммунальнике»
Напомним, в Омск уже прибыли первые вахтовики с Чаяндинского месторождения в Якутии, где произошла вспышка коронавируса
– из 10 тысяч работающих там людей заразились по меньшей мере 3 тысячи.
В облправительстве рассказали, что среди них более 1,5 тысячи омичей.
Кроме того, с места ЧП наш регион готов забрать и других пациентов, которым требуется помощь.
Вывезенных из Якутии людей планируют разместить в санатории «Коммунальник», расположенном в Чернолучье, сообщают со ссылкой на свои источники «Коммерческие вести»
Известно, что сначала в Омск будут вывозить тяжелобольных, потом всех остальных. По данным областного минздрава, почти у всех 102 уже прибывших в Омск с якутского месторождения подтвержден COVID-19, более чем у половины – развилась пневмония.
ИСТОЧНИК KP.RU
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