2020-05-08T11:31:11+03:00
Общество

СМИ: Омских вахтовиков из Якутии, где произошла вспышка коронавируса, разместят в «Коммунальнике»

В общей сложности с Чаяндинского месторождения планируют доставить более 1500 человек
Анна МИКУЛА
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Напомним, в Омск уже прибыли первые вахтовики с Чаяндинского месторождения в Якутии, где произошла вспышка коронавируса

– из 10 тысяч работающих там людей заразились по меньшей мере 3 тысячи.

В облправительстве рассказали, что среди них более 1,5 тысячи омичей.

Кроме того, с места ЧП наш регион готов забрать и других пациентов, которым требуется помощь.

Вывезенных из Якутии людей планируют разместить в санатории «Коммунальник», расположенном в Чернолучье, сообщают со ссылкой на свои источники «Коммерческие вести»

Известно, что сначала в Омск будут вывозить тяжелобольных, потом всех остальных. По данным областного минздрава, почти у всех 102 уже прибывших в Омск с якутского месторождения подтвержден COVID-19, более чем у половины – развилась пневмония.

ИСТОЧНИК KP.RU

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