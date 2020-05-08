2020-05-08T10:37:25+03:00
Общество

«Почему магазин нарушает права клиентов?»: Омичку без маски отказались обслуживать в супермаркете

Женщине пришлось уйти без продуктов
Станислав МУХИН
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Кассиры отказались обслуживать покупателей.Кассиры отказались обслуживать покупателей.Фото: ВКонтакте
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В неприятную ситуацию попала омичка, пришедшая в супермаркет "Лента" за продуктами. Несколько дней назад там ввели правило - все покупатели должны быть строго в масках. У кого их нет, могут купить маски за 29 рублей на стойке администратора.

После того, как сибирячка выбрала нужные ей товары, женщина пошла на кассу. Но там все пошло не по плану. Ее отказались обслуживать. Об этом покупательница рассказала в соцсетях.

- На кассе отказались нас обслуживать, ссылаясь на отсутствие у нас масок. На вопрос- на каком основании, кассир вызвала администратора. Та, не представившись, ссылаясь на внутренний документ, более не смогла аргументировать и спешно удалилась. Ушли без товара. Почему в данном магазине нарушаются права потребителей? На основании внутреннего документа? - возмутилась омичка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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