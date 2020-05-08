Главврачу больницы в Омской области грозит уголовное дело за провал капремонта
Большим Укам выделили средства на ремонт детской поликлиники. Все работы были выполнены в срок. На бумаге. В реальности выяснилась, что подрядчик получил деньги, не сделав почти ничего.
– Также выявлены факты недопоставки оборудования, предусмотренного договором на выполнение работ: отсутствовали элементы системы отопления, электропитания, сантехники, не выполнены работы по отделке элементов фасада, ряда помещений, установке ограждения, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Руководство местной центральной районной больницы обязали исправить все выявленные нарушения, а главврачу теперь грозит уголовное преследование.
ИСТОЧНИК KP.RU