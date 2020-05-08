2020-05-08T10:39:28+03:00
Общество

Главврачу больницы в Омской области грозит уголовное дело за провал капремонта

Большая часть работ оказалась выполнена только на бумаге
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: Большеуковская ЦРБФото: Большеуковская ЦРБ
Изменить размер текста:

Большим Укам выделили средства на ремонт детской поликлиники. Все работы были выполнены в срок. На бумаге. В реальности выяснилась, что подрядчик получил деньги, не сделав почти ничего.

– Также выявлены факты недопоставки оборудования, предусмотренного договором на выполнение работ: отсутствовали элементы системы отопления, электропитания, сантехники, не выполнены работы по отделке элементов фасада, ряда помещений, установке ограждения, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Руководство местной центральной районной больницы обязали исправить все выявленные нарушения, а главврачу теперь грозит уголовное преследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось фото, как в омском Парке Победы к 9 Мая красят скульптуры Матери и Солдата
На Иртышской набережной в Омске газон закатали в асфальт
Свой дом на курорте
СМИ: Омских вахтовиков из Якутии, где произошла вспышка коронавируса, разместят в «Коммунальнике»
«Почему магазин нарушает права клиентов?»: Омичку без маски отказались обслуживать в супермаркете
Главврачу больницы в Омской области грозит уголовное дело за провал капремонта
Домашняя одежда Palada: быть стильной можно всегда!
На базе ПАСФ «Днепр» создано подразделение «Добровольная пожарная команда»
Хороший замок - надежный друг
Омским дачникам напомнили про договоры "за мусор"
Университет с «Окнами Победы»
В Омске умер еще один заболевший коронавирусом
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
Коронавирус нашли уже 223 омичей
Наша цель - ваше здоровье от медицинского центра «Ваш доктор»