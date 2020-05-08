В Омске умер еще один заболевший коронавирусом

8 Май 2020 2020-05-08T09:46:43+03:00

В Омске умер уже шестой пациент с коронавирусом. Фото: архив "КП"

Общее количество смертей от COVID-19 таким образом увеличилось до шести

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Снова печальные новости пришли от пресс-службы областного минздрава. По данным ведомства, в Омске скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Сообщается, что мужчине было 69 лет, он имел большое количество сопутствующих хронических заболеваний.

Таким образом, в общей сложности от COVID-19 в регионе скончались уже шестеро – все они были пожилыми людьми.

На данный момент в регионе выявлено 223 случая заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU