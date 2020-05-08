Коронавирус нашли уже 223 омичей
Появились свежие данные о числе заболевших коронавирусом в Омской области. Свежие цифры озвучили в региональном оперштабе.
- С начала пандемии зарегистрированы 223 случая COVID-19 – за последние сутки прибавилось 15 заболевших. Выздоровели 53 человека — сегодня выписаны домой сразу 8 пациентов, - сообщили там.
Увеличилось до 6 и число умерших. Скончался от коронавируса 69-летний пациент с рядом хронических заболеваний.
- Мужчине было 69 лет, он имел большое количество сопутствующих хронических заболеваний.
Как мы не раз повторяли: и пожилой возраст, и предшествующий анамнез серьезно влияют на течение коронавируса и могут стать фатальными факторами в борьбе с болезнью, - рассказали подробности в омском минздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU