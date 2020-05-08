2020-05-08T09:30:46+03:00
Общество

Коронавирус нашли уже 223 омичей

Шестеро пациентов скончались
Станислав МУХИН
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Число заболевших уже давно перевалило за 200.Число заболевших уже давно перевалило за 200.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Появились свежие данные о числе заболевших коронавирусом в Омской области. Свежие цифры озвучили в региональном оперштабе.

- С начала пандемии зарегистрированы 223 случая COVID-19 – за последние сутки прибавилось 15 заболевших. Выздоровели 53 человека — сегодня выписаны домой сразу 8 пациентов, - сообщили там.

Увеличилось до 6 и число умерших. Скончался от коронавируса 69-летний пациент с рядом хронических заболеваний.

- Мужчине было 69 лет, он имел большое количество сопутствующих хронических заболеваний.

Как мы не раз повторяли: и пожилой возраст, и предшествующий анамнез серьезно влияют на течение коронавируса и могут стать фатальными факторами в борьбе с болезнью, - рассказали подробности в омском минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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