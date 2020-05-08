Стало известно, когда в Омске определятся, продлять ли режим самоизоляции

8 Май 2020 2020-05-08T09:26:28+03:00

Этот вопрос обсудят на заседании оперштаба по коронавирусу

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10 мая 15.00 в Омске начнется заседание регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.

Главным вопросом, который планируется обсудить, станет продление режима полной готовности и возможный выход из него.

Судя по тому, как складывается ситуация с ростом числа заболевших, омичам все-таки придется сидеть дома и дальше. А из-за того, что горожане активно нарушают предписанные требования и продолжают гулять по улицам, особых послаблений ждать не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU