В Омске с 10 этажа на стройке упал молодой человек

8 Май 2020 2020-05-08T09:08:52+03:00

Судя по всему, он не был рабочим и пришел на это место специально

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Трагическое происшествие случилось на одной из строек в Омске. С 10 этажа возводимого здания на улице Граничной выпал молодой человек.

От удара о землю он погиб на месте. Судя по свидетельству очевидцев, умерший не был работником стройки и случившееся с ним – это не несчастный случай.

В обстоятельствах ЧП сейчас разбираются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU