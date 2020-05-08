В Омске с 10 этажа на стройке упал молодой человек
Судя по всему, он не был рабочим и пришел на это место специально
Фото: «Инцидент Омск»
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Трагическое происшествие случилось на одной из строек в Омске. С 10 этажа возводимого здания на улице Граничной выпал молодой человек.
От удара о землю он погиб на месте. Судя по свидетельству очевидцев, умерший не был работником стройки и случившееся с ним – это не несчастный случай.
В обстоятельствах ЧП сейчас разбираются полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU