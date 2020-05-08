2020-05-08T08:34:31+03:00
Общество

«Сыну 7 лет, играет в солдатики, но осознание войны придет позже»: Губернатор Бурков рассказал о семейной традиции на 9 Мая

Глава региона гордится своим дедушкой
Станислав МУХИН
Поделиться:
Глава региона гордится своим дедушкой.Глава региона гордится своим дедушкой.Фото: пресс-служба правительства Омской области
Изменить размер текста:

Накануне 9 Мая омский губернатор Александр Бурков высказался, что значит для него этот праздник и какие семейные традиции есть у него в День Победы.

- Для меня 9 Мая – это мой дедушка. Павел Крутовских в первый же день Войны был призван на фронт. Для меня он ключевая фигура, которая у моей семьи ассоциируется с этим праздником. Для меня 9 Мая это особый день, - признался губернатор. - Утром я встречал на возложении цветов к Вечному огню много ветеранов. Я родился в небольшом городке, у нас с детства велась очень сильная патриотическая работа. У нас была эстафета специальная, в которой я участвовал. А потом шел поздравлять с днем рождения маму. Так что у моей семьи 9 мая – это двойной праздник. Собирались вечером всей семьей, обсуждали подвиги деда и трудовые подвиги родственников. Особый день.

По словам главы региона, его 7-летний сын тоже интересуется войной. Но Александр Бурков уверен: ее осознание придет гораздо позже.

- Сыну 7 лет, наверное, он не совсем осознает, что такое война и что это было. Хотя любит фильмы о войне, играет в солдатиков. Это основная игра для него сейчас. Сейчас сын знакомится с историей войны и узнает о ней, наверное, по фотографиям своего деда – папы моей супруги. Конечно, осознание придет намного позже. Сын очень интересуется оружием и техникой, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось фото, как в омском Парке Победы к 9 Мая красят скульптуры Матери и Солдата
На Иртышской набережной в Омске газон закатали в асфальт
Свой дом на курорте
СМИ: Омских вахтовиков из Якутии, где произошла вспышка коронавируса, разместят в «Коммунальнике»
«Почему магазин нарушает права клиентов?»: Омичку без маски отказались обслуживать в супермаркете
Главврачу больницы в Омской области грозит уголовное дело за провал капремонта
Домашняя одежда Palada: быть стильной можно всегда!
На базе ПАСФ «Днепр» создано подразделение «Добровольная пожарная команда»
Хороший замок - надежный друг
Омским дачникам напомнили про договоры "за мусор"
Университет с «Окнами Победы»
В Омске умер еще один заболевший коронавирусом
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
Коронавирус нашли уже 223 омичей
Наша цель - ваше здоровье от медицинского центра «Ваш доктор»