«Сыну 7 лет, играет в солдатики, но осознание войны придет позже»: Губернатор Бурков рассказал о семейной традиции на 9 Мая

8 Май 2020 2020-05-08T08:34:31+03:00

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Накануне 9 Мая омский губернатор Александр Бурков высказался, что значит для него этот праздник и какие семейные традиции есть у него в День Победы.

- Для меня 9 Мая – это мой дедушка. Павел Крутовских в первый же день Войны был призван на фронт. Для меня он ключевая фигура, которая у моей семьи ассоциируется с этим праздником. Для меня 9 Мая это особый день, - признался губернатор. - Утром я встречал на возложении цветов к Вечному огню много ветеранов. Я родился в небольшом городке, у нас с детства велась очень сильная патриотическая работа. У нас была эстафета специальная, в которой я участвовал. А потом шел поздравлять с днем рождения маму. Так что у моей семьи 9 мая – это двойной праздник. Собирались вечером всей семьей, обсуждали подвиги деда и трудовые подвиги родственников. Особый день.

По словам главы региона, его 7-летний сын тоже интересуется войной. Но Александр Бурков уверен: ее осознание придет гораздо позже.

- Сыну 7 лет, наверное, он не совсем осознает, что такое война и что это было. Хотя любит фильмы о войне, играет в солдатиков. Это основная игра для него сейчас. Сейчас сын знакомится с историей войны и узнает о ней, наверное, по фотографиям своего деда – папы моей супруги. Конечно, осознание придет намного позже. Сын очень интересуется оружием и техникой, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU