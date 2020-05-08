2020-05-08T08:37:19+03:00
Происшествия

Момент серьезного ДТП в Амурском поселке Омска попал на видео

От лобового столкновения легковушки разлетелись в разные стороны [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: «ЧП Омск»Фото: «ЧП Омск»Фото: vk.com
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Страшное ДТП случилось поздно вечером 7 мая в Амуре.

– Предварительно установлено, что автомобилем «Тойота Витц» управлял 26-летний мужчина, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Он следовал по ул. Герцена со стороны ул. 36-я Северная. На пересечении с ул. 27-я Северная мужчина допустил столкновение со следовавшим во встречном направлении автомобилем «Киа Соул».

В соцсети попало видео и момента столкновения, и его последствий – когда одного из находившихся без сознания людей из покореженного авто вытаскивают спасатели.

В результате происшествия 26-летнего водителя «Тойоты Витц» и его 31-летнего пассажира на двух скорых увезли в больницу. Водитель второй машины серьезных травм не получил.

ДТП на Герцена Омск.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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