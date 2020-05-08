Стало известно, сколько ветеранов Войны осталось в Омской области

8 Май 2020 2020-05-08T07:35:42+03:00

Тех, кто защищал нашу Родину в 1941-1945 годах, осталось в регионе меньше 500

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С каждым годом все меньше живых свидетелей Великой Отечественной войны. Тех, кто защищал нашу Родину 1941-1945 годах. Спустя 75 лет после Победы, ветеранов в Омской области осталось меньше 500. О них рассказал губернатор Александр Бурков.

- Ветеранов становится все меньше. К сожалению, в этом году уходит особенно много героев. В Омской области сегодня 491 ветеран, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, - сказал омский губернатор.

В мае волонтеры и чиновники обходят каждого оставшегося в живых ветеранов. Всех поздравляют с праздником. При этом соблюдается осторожность - фронтовиков поздравляют с использованием всех средств защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU