Губернатор Бурков сделал заявление о дате парада в Омске

8 Май 2020 2020-05-08T07:19:28+03:00

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Из-за пандемии коронавируса в Омске отменены все основные праздничные мероприятия к 9 Мая. В усеченном онлайн-варианте пройдет акция "Бессмертный полк". Отменен и военный парад ко Дню Победы. С минобороны были договоренности об участии в шествии авиации и тяжелой техники.

В качестве переноса парада рассматривается сразу несколько дат. Об этом сегодня рассказал губернатор Александр Бурков двум телеканалам.

- Больше сотни мероприятий было запланировано, часть из них нам удалось провести. Переживать не надо, парад мы тоже проведем. Есть несколько дат — 24 июня, когда по Москве прошел первый парад победы, или 3 сентября, когда была окончена вторая мировая война после победы над Японией, - сказал Бурков.

ИСТОЧНИК KP.RU