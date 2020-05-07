Перед домами омских ветеранов высадили клумбы с цветами

7 Май 2020 2020-05-07T16:10:38+03:00

Изменить размер текста: A A

У омских ветеранов Великой Отечественной войны праздничное настроение еще за несколько дней до 9 Мая. Создать его помогают как близкие фронтовиков, блокадников и тружеников тыла, так и совершенно незнакомые, но неравнодушные люди.

Участники акции «Волонтеры Победы» всю последнюю неделю приводят в порядок территорию вокруг домов героев войны. С соблюдением всех противоэпидемических норм они убирают после долгой зимы дворы пожилых людей и высаживают там красивые цветы.

Необычное оживление накануне царило у дома ветерана Великой Отечественной войны Владимира Червякова, проживающего в селе Красноярка Омского муниципального района. Ребята из молодежного общественного совета Красноярского сельского поселения пришли с краской, кисточками, граблями. Посовещавшись, принялись за дело. Несколько человек красили забор, другая группа облагораживала территорию.

– В преддверии Дня Победы мы решили подновить забор во дворе Владимира Николаевича Червякова, кое-где краска уже облезла. Также проводим уборку территории. Мы каждый год навещаем нашего ветерана-фронтовика. Помогаем в работе по дому, ходим в магазин за продуктами, поздравляем с праздниками», - рассказывает председатель общественного совета Красноярского сельского поселения Максим Лау. Ветеран не удержался от слов благодарности. В ответ на просьбу, рассказал ребятам о своем фронтовом пути. «В 17 лет в 1944 году был призван в школу младших командиров в Красноярск. Оттуда в составе 5-й Армии 215-й Смоленской дивизии попал в Восточную Пруссию на 3-й Белорусский фронт. Был командиром отделения разведки. Поступали разные боевые задания, не было такого, чтобы я не выполнил приказ, – делится фронтовик.

Владимир Червяков штурмовал Кенигсберг, затем был переброшен на Дальний Восток, освобождал Маньчжурию. После демобилизации организовывал работу цехов Крутогорского военного завода до выхода на пенсию в 1989 году. Награжден Орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За взятие Кенигсберга».

– В эти дни представители «Единой России» и «Молодой гвардии» высаживают растения во дворах ветеранов Великой Отечественной войны в рамках акции «Палисадник Победы». Молодогвардейцы Исилькульского района высадили цветы перед домами ветеранов Петра Акохова, Марии Бочковой, Степана Руденко, Николая Тележенко, Алевтины Русиновой и Николая Цуркова, – сообщает пресс-служба областного правительства. – Также акция сегодня прошла в Горьковском, Таврическом и Оконешниковском районах Омской области. Там активисты высаживали цветы, яблоню, а также ель и сирень под окнами участников Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU