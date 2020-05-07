Отказались от идеи амфитеатра в пользу деревьев: Появились эскизы реконструкции Театральной площади в Омске

7 Май 2020 2020-05-07T14:53:40+03:00

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На очередном заседании градостроительного совета при участии мэра Омска снова обсуждали будущий облик Театральной площади, второй этап реконструкции запланирован на ближайшее время.

На предыдущем заседании у собравшихся были замечания к проекту в том, что касается цветовых решений и качества материалов. Один из соавторов проекта Сакен Хусаинов показал, что получилось с учетом внесенных корректировок.

В частности решили отказаться от амфитеатра на склоне перед фонтаном (один такой уже есть на бульваре Мартынова). Это позволит сохранить растущие в этом месте деревья.

Также, судя по эскизам, во входной группе Музыкального театра – где ступени – появится встроенная сцена. Саму площадь поделили на две части: переднюю (со стороны улицы Гагарина) и заднюю (со стороны улицы Думской). На второй планируют разместить арт-объекты и игровую площадку. Обе части будут объединены пешеходной зоной.

Фото: мэрия Омска

Со стороны улицы Лермонтова, где находится служебный вход в музтеатр, сделают гостувую парковку. Преобразится и сама улица Лермонтова – оттуда уберут киоски. В этом месте собираются поэкспериментировать со стрит-ритейлом.

Фото: мэрия Омска

Доработанному проекту еще предстоит пройти согласование на градсовете – если он наберет достаточное количество голосов, его и будут воплощать в жизнь.

Фото: мэрия Омска

ОФИЦИАЛЬНО

«Наша задача – по максимуму сохранить историю этой территории»

Мэр Омска Оксана Фадина:

– Наша задача – по максимуму сохранить историю этой территории. Это одно из брендовых мест города, изюминка города. Поэтому что-либо спиливать и уничтожать там недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU