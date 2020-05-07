В Омске будут судить руководителя сельхозпредприятия, похитившего 86,9 млн

7 Май 2020 2020-05-07T14:16:38+03:00

В качестве погашения ущерба уже продана его недвижимость в Подмосковье на общую сумму в 71 млн

Изменить размер текста: A A

Руководитель крупного агропромышленного предприятия, занимавшегося переработкой зерна в Таврическом районе, оказался кругом должен.

Он сокрыл свыше 25,9 млн рублей налогов. Кроме того, растратил хранившееся на его элеваторе чужое зерно на общую сумму 44,7 млн. Также похитил зерно еще у 13 фермеров на 13,5 млн. А также не выполнил договорные обязательства и похитил 2,9 млн у девяти юрлиц.

– В ходе следствия он не признал вину, в счет возмещения причиненного преступлением ущерба был наложен арест на имущество Спиренкова – дома и земельные участки, находящиеся в Одинцовском районе Московской области, на общую сумму 71 млн рублей, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Обвиняемому, проживающему в Московской области, вручено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в Таврический районный суд Омской области для рассмотрения по существу

ИСТОЧНИК KP.RU