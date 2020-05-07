Мэрия разорвала контракт на ремонт дорог в Омске с подрядчиком, который не начал работы

7 Май 2020 2020-05-07T13:39:29+03:00

Приступить к замене асфальта фирма должна была еще в середине апреля

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Неудачно началась ремонтная кампания в Омске. А все дело в недобросовестных подрядчиках. Фирма ООО «ДСК «Строймеханизация» выиграла аукцион на замену асфальта по следующим объектам: путепровод по ул. 4-я Кировская, ул. 12 Декабря (от ул. Граничная до ул. Авиагородок), а также ул. Степанца (от ул. Перелета до ул. Лукашевича).

К работам фирма должна была приступить еще 15 апреля - благо и погода позволяла. Однако до сих пор ремонт на указанных объектах так и не начался. В итоге администрация города разорвала контракт с подрядчиком.

- Несмотря на то, что «Строймеханизация» так и не приступила к работам, эти объекты будут отремонтированы другими подрядчиками. Сроки производства работ будут сдвинуты, но комплексный ремонт дорог и путепровода в Кировском округе будет выполнен в любом случае, — первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.

Как сообщили в пресс-службе омской мэрии, теперь ленивого подрядчика внесут в реестр недобросовестных.

ИСТОЧНИК KP.RU