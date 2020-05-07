В омском минздраве приняли еще одно кадровое решение

7 Май 2020 2020-05-07T12:47:15+03:00

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Министр здравоохранения Ирина Солдатова приняла новое кадровое решение: главным врачом Городской клинической больницы № 1 назначен Андрей Прохоренко, ранее занимавший должность заместителя директора по хирургии Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Андрей Викторович окончил Омскую медицинскую академию (ныне университет), является автором ряда научных работ, является опытным практиком и пользуется большим уважением в профессиональном сообществе.

Напомним, его предшественник Георгий Соболев на днях подал в отставку, после того, как 16 медиков ГБ № 1 заразились коронавирусом. После этого всех сотрудников заставили срочно сдать анализы.

Но на фото попало, как они стоят перед входом в больницу в огромной очереди без масок и не соблюдая дистанцию. Это, видимо, и стало последней каплей в решении судьбы Соболева.

ИСТОЧНИК KP.RU