2020-05-07T11:27:01+03:00
Общество

Авиакомпании придется заплатить 400 тысяч за отправку пилота в Омск

У него не было российской визы
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: oms.aeroФото: oms.aero
Изменить размер текста:

Дорого обошлось одной из авиакомпаний путешествие ее пилота в наш город. Командир воздушного судна, прибывшего в аэропорт «Омск-Центральный», оказался иностранцем. Он пересек границу, не имея российской визы.

– Авиакомпания, направляя указанного гражданина в качестве члена экипажа, обязана была предпринять меры по предотвращению нарушения им правил пересечения государственной границы. Однако этого сделано не было, – сообщает пресс-служба областного Пограничного управления ФСБ России. – Поэтому в отношении авиакомпании принято решение о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 400 000 рублей.

Постановление о назначении административного наказания вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отказались от идеи амфитеатра в пользу деревьев: Появились эскизы реконструкции Театральной площади в Омске
В Омске будут судить руководителя сельхозпредприятия, похитившего 86,9 млн
Модель родом из Омска Влада Рослякова подготовила подарки для 300 ветеранов, живущих в Нью-Йорке
Мэрия разорвала контракт на ремонт дорог в Омске с подрядчиком, который не начал работы
В омском минздраве приняли еще одно кадровое решение
Самый неуверенный в себе коллектор России поможет вернуть омичам деньги
В Советском округе 8 мая пройдут гидравлические испытания тепловых сетей
Авиакомпании придется заплатить 400 тысяч за отправку пилота в Омск
В Омске 25 скверов обработают от клещей
Пожилой омич накопил 600 тысяч для внучки и отдал их мошенникам
В Омске рухнул индекс самоизоляции
В Омске за сутки коронавирусом заразились 11 человек
Омичи появились на WildBerries
На базе ПАСФ «Днепр» создано подразделение «Добровольная пожарная команда»
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
Патриотическая миссия университета
Хороший замок - надежный друг
Омичку, призывавшую людей гулять по городу во время режима самоизоляции, оштрафовали на 30 тысяч
«Матч ТВ» покажет 9 мая документальный фильм «Внуки Победы»
В Омской области за мошенничество будет судить сотрудницу садика
Руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области поздравляет омичей с юбилеем Победы
В Омской области мотоциклист разбился о столб
«Лили химию»: Подрядчик объяснил, почему исчезла пластиковая разметка на омских дорогах
Приоритет стратегии успеха - фабрика «Алладин» гарантирует индивидуальный подход!
В Омске полицейские остановили пьяного водителя и нашли у него в авто гранату и наркотики
В Омской области облагораживают дворы, где проживают ветераны Великой Отечественной
Стало известно, что будет с проездными омичей, замороженными в самоизоляцию
В Омск привезут более 1500 вахтовиков из Якутии, где произошла вспышка коронавируса
Минздрав: Почти у 100% привезенных в Омск из Якутии вахтовиков подтвердился коронавирус