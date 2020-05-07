Авиакомпании придется заплатить 400 тысяч за отправку пилота в Омск

7 Май 2020 2020-05-07T11:27:01+03:00

У него не было российской визы

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Дорого обошлось одной из авиакомпаний путешествие ее пилота в наш город. Командир воздушного судна, прибывшего в аэропорт «Омск-Центральный», оказался иностранцем. Он пересек границу, не имея российской визы.

– Авиакомпания, направляя указанного гражданина в качестве члена экипажа, обязана была предпринять меры по предотвращению нарушения им правил пересечения государственной границы. Однако этого сделано не было, – сообщает пресс-служба областного Пограничного управления ФСБ России. – Поэтому в отношении авиакомпании принято решение о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 400 000 рублей.

Постановление о назначении административного наказания вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU