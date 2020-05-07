В Омске 25 скверов обработают от клещей
Приступили к обработке зеленых пространств в Омске от клещей городские власти. Уже выполнены работы 41 территории. Речь идет о парках и пространств у мемориалов – в сквере у памятника Жукову, в парке Победы, в сквере Карбышева, сквере Героев-авиаторов.
Сейчас планируется обработать еще 25 скверов. Об этом сообщают в пресс-службе омской мэрии. В основном зеленые зоны находятся в центре.
- Это сквер на площади Ленина, сквер имени Врубеля, сквер на площади Бухгольца, сквер имени 30 лет ВЛКСМ, сквер на Ленинградской площади, сквер имени Павлика Морозова, сквер у администрации Центрального округа, сквер у библиотеки имени Пушкина, сквер у часовни на Красном Пути, сквер между Комсомольским и Юбилейным мостами, сквер на набережной Оми и другие зеленые зоны, - сообщают в пресс-службе омской мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU