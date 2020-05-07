2020-05-07T11:03:24+03:00
Общество

В Омске 25 скверов обработают от клещей

Они находятся в основном в центре
Станислав МУХИН
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В Омске 25 скверов обработают от клещейВ Омске 25 скверов обработают от клещейФото: пресс-служба администрации города Омска
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Приступили к обработке зеленых пространств в Омске от клещей городские власти. Уже выполнены работы 41 территории. Речь идет о парках и пространств у мемориалов – в сквере у памятника Жукову, в парке Победы, в сквере Карбышева, сквере Героев-авиаторов.

Сейчас планируется обработать еще 25 скверов. Об этом сообщают в пресс-службе омской мэрии. В основном зеленые зоны находятся в центре.

- Это сквер на площади Ленина, сквер имени Врубеля, сквер на площади Бухгольца, сквер имени 30 лет ВЛКСМ, сквер на Ленинградской площади, сквер имени Павлика Морозова, сквер у администрации Центрального округа, сквер у библиотеки имени Пушкина, сквер у часовни на Красном Пути, сквер между Комсомольским и Юбилейным мостами, сквер на набережной Оми и другие зеленые зоны, - сообщают в пресс-службе омской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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