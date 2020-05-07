Пожилой омич накопил 600 тысяч для внучки и отдал их мошенникам
79-летний омич долгое время копил деньги для своей внучки. На счету уже набралось 600 тысяч, когда дедушке позвонила «сотрудница банка» и сообщила, что сбережения кто-то пытается похитить. Звонки продолжились с разных номеров.
Испуганный пенсионер перевел все свои деньги на «резервный счет», после чего «сотрудники банка» перестали выходить на связь.
– Поверил последней звонившей, она представилась Еленой Викторовной. У нее голос моей мамы, доверительный, – сетовал в полиции дедушка.
Сейчас обокравших его негодяев ищут, им грозит до 5 лет колонии.
Мошенница с голосом, похожим на мамин.Видео: УМВД России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU