Пожилой омич накопил 600 тысяч для внучки и отдал их мошенникам

7 Май 2020 2020-05-07T11:00:49+03:00

Пенсионер поверил «сотруднице банка», что сбережения надо срочно перевести на «резервный счет» [видео]

Изменить размер текста: A A

79-летний омич долгое время копил деньги для своей внучки. На счету уже набралось 600 тысяч, когда дедушке позвонила «сотрудница банка» и сообщила, что сбережения кто-то пытается похитить. Звонки продолжились с разных номеров.

Испуганный пенсионер перевел все свои деньги на «резервный счет», после чего «сотрудники банка» перестали выходить на связь.

– Поверил последней звонившей, она представилась Еленой Викторовной. У нее голос моей мамы, доверительный, – сетовал в полиции дедушка.

Сейчас обокравших его негодяев ищут, им грозит до 5 лет колонии.

Мошенница с голосом, похожим на мамин.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU