2020-05-07T10:35:29+03:00
Общество

В Омске рухнул индекс самоизоляции

Несмотря на угрозу заразиться, горожане массово гуляют по улицам
Анна МИКУЛА
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В Омске рухнул индекс самоизоляции.В Омске рухнул индекс самоизоляции.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В период пандемии коронавируса «Яндекс» определяет индекс самоизоляции жителей российских регионов. Начали омичи очень хорошо. Но, просидев дома несколько недель, расслабились и стали массово нарушать предписания. Не действуют уже ни штрафы, ни угроза заразиться коронавирусом.

По данным на 6 мая, индекс самоизоляции омичей составил всего 1,7 балла. Это значит, что на улицах очень много людей.

Тем временем общее число заразившихся, которые сейчас находятся в регионе, перевалило за три сотни – это с учетом прибывших на днях вахтовиков из Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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