В Омске рухнул индекс самоизоляции
Несмотря на угрозу заразиться, горожане массово гуляют по улицам
В Омске рухнул индекс самоизоляции.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В период пандемии коронавируса «Яндекс» определяет индекс самоизоляции жителей российских регионов. Начали омичи очень хорошо. Но, просидев дома несколько недель, расслабились и стали массово нарушать предписания. Не действуют уже ни штрафы, ни угроза заразиться коронавирусом.
По данным на 6 мая, индекс самоизоляции омичей составил всего 1,7 балла. Это значит, что на улицах очень много людей.
Тем временем общее число заразившихся, которые сейчас находятся в регионе, перевалило за три сотни – это с учетом прибывших на днях вахтовиков из Якутии.
ИСТОЧНИК KP.RU