В Омске за сутки коронавирусом заразились 11 человек
Число больных перевалило за 200
ФОТО: Омская губерния
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Отметку в 200 перевалило количество выявленных больных коронавирусом. Всего в регионе подтверждено уже 208 случаев. За последние сутки covid-19 подтвердился у 11 омичей. Об этом сообщает региональный оперштаб. Число летальных случаев по-прежнему составляет 5.
- Еще 11 омичей получили подтверждение диагноза (8 мужчин и 3 женщины). Выздоровление зафиксировано у 45 пациентов. Число летальных исходов не увеличилось, - уточнили в омском минздраве.
Известна и география заболевших: 10 новых случаев зарегистрированы в Омске и еще один в Черлакском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU