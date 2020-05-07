В Омске за сутки коронавирусом заразились 11 человек

7 Май 2020 2020-05-07T10:03:38+03:00

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Отметку в 200 перевалило количество выявленных больных коронавирусом. Всего в регионе подтверждено уже 208 случаев. За последние сутки covid-19 подтвердился у 11 омичей. Об этом сообщает региональный оперштаб. Число летальных случаев по-прежнему составляет 5.

- Еще 11 омичей получили подтверждение диагноза (8 мужчин и 3 женщины). Выздоровление зафиксировано у 45 пациентов. Число летальных исходов не увеличилось, - уточнили в омском минздраве.

Известна и география заболевших: 10 новых случаев зарегистрированы в Омске и еще один в Черлакском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU