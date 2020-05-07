Омичку, призывавшую людей гулять по городу во время режима самоизоляции, оштрафовали на 30 тысяч
В Омске оштрафовали местную жительницу, распространявшую в соцсетях слухи, что коронавируса не существует, и призывавшую горожан гулять по улицам несмотря на пандемию.
– Провокаторшу быстро высчилили и судили.
Гражданка Евдокимова О.В. осуществила публичное распространение заведомо недостоверной информации в социальной сети «Вконтакте» о COVID-19, создав угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, – сообщает пресс-служба Кировского районного суда. – Она признана виновной в совершении административного правонарушения.
За распространение фейков омичку оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Напомним, на данный момент количество выявленных заражений в регионе с учетом вернувшихся домой вахтовиков из Якутии приближается к трем сотням. Пятеро пациентов с коронавирусом умерли.
Омичей настоятельно просят оставаться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU
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