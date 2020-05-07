В Омской области за мошенничество будет судить сотрудницу садика
Сотрудницу детсада № 5 в Калачинске обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, женщина растратила часть средств, выделенных на нацпроект.
При садике был организован консультационный центр помощи родителям с детьми. Указанная сотрудница вписывала в отчетность людей, которые никогда не обращались в организацию за помощью. Установлено, что таким способом женщина присвоила 4 тысячи рублей.
– По материалам проверки прокуратуры в отношении консультанта образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием), – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU