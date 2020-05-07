В Омской области мотоциклист разбился о столб

7 Май 2020 2020-05-07T08:18:38+03:00

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ДТП случилось накануне вечером. 39-летний мужчина ехал по улице Вокзальной в Калачинске. В какой-то момент он не справится с управлением, мотоцикл занесло на обочину, где он влетел в столб.

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

– В результате ДТП водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшедшего будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU