В Омской области мотоциклист разбился о столб
Мужчина остался жив, но получил серьезные травмы
Фото: Госавтоинспекция по Омской области
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ДТП случилось накануне вечером. 39-летний мужчина ехал по улице Вокзальной в Калачинске. В какой-то момент он не справится с управлением, мотоцикл занесло на обочину, где он влетел в столб.
Фото: Госавтоинспекция по Омской области
– В результате ДТП водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшедшего будут установлены в ходе проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU