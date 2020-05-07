«Лили химию»: Подрядчик объяснил, почему исчезла пластиковая разметка на омских дорогах

7 Май 2020 2020-05-07T08:18:34+03:00

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На днях в мэрии Омска сообщили: пластиковая разметка, которую делали в прошлом сезоне, почти стерлась. В администрации виновником считают подрядчиков. Теперь они по гарантии должны восстановить разметку до 20 мая. Однако подрядчики не согласны, что выполнили работы некачественно. Они считают, что власти неправильно обслуживали пластиковую разметку.

- Может быть, вопрос в уборке, которая производилась довольно жестко. Я так понимаю, много химии лили, активно щетки использовались, грейдеры ездили и так далее… Разметка у всех компаний, которые этим занимались, слетела, и это не просто так, - цитирует СуперОмск представителя подрядчика "ДорКолор" Сергея Троицкого. - Влияют и чистка, и ремонт дороги, и качество асфальта. Когда разметка наносится на новый асфальт, то она держится прекрасно.

Добавим, что в прошлом году во время зимней уборки омские дорожники впервые применили новый реагент. Многие автомобилисты жаловались, что даже в -10 он растапливает снег и на асфальте стоит каша. Из-за этого мараются машины и портится металл.

ИСТОЧНИК KP.RU