2020-05-07T07:56:31+03:00
Происшествия

В Омске полицейские остановили пьяного водителя и нашли у него в авто гранату и наркотики

А все началось с того, что лихач отказался проходить медосвидетельствование [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (УМВД России по Омской области)Фото: скриншот с видео (УМВД России по Омской области)
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Внимание полицейских привлек автомобиль «Ниссан Санни», совершавший странные маневры на улице 1-й Красной звезды.

Когда 33-летнего водителя остановили, выяснилась и причина его странного поведения на дороге – он был пьян. Но от медосвидетельствования отказался. Заметив, что мужчина и его пассажир нервничают, правоохранители осмотрели салон авто и обнаружили там гранату, сверток с белым порошком и шприц.

– Я все это нашел в гаражах, решил взять, – попытался оправдаться задержанный.

На место пришлось вызывать саперов и кинолога с собакой.

– По заключению специалиста, несмотря на то, что граната не имела запала, она являлась пригодной для взрывания, была изготовлена промышленным способом и относилась к категории боеприпасов осколочного действия – РГД-5, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Расследование продолжается. Также на водителя составили протокол за отказ от медосвидетельствования.

Перевозил гранату в салоне автомобиля.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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