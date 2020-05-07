2020-05-07T07:14:07+03:00
Общество

Стало известно, что будет с проездными омичей, замороженными в самоизоляцию

Об этом рассказали власти
Станислав МУХИН
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Действия проездных все-таки продлят.Действия проездных все-таки продлят.Фото: ВКонтакте
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На период самоизоляции в Омске заморозили действие всех электронных карт. Сделано это, видимо, для того, чтобы сибиряки как можно меньше ездили без нужды. Сейчас в пресс-службе омской мэрии разъяснили, что будет с электронными проездными.

Действие безлимитных карт продлят. Многие пополнили их, но так и не воспользовались всеми средствами. Эти потери омичам возместят.

Действие безлимитных проездных, которыми пассажиры не успели ни разу воспользоваться, переносятся:

- для школьных проездных на 15 и 30 дней – на сентябрь;

- для проездных на 30 дней – на месяц, следующий за месяцем отмены самоизоляции;

- для проездных на 15 дней – срок действия будет отсчитываться со дня, следующего за днем отмены самоизоляции.

Компенсировать проездные, которыми омичи частично воспользовались, будут тоже частично. На следующий период перебросят на баланс электронных карт только количество неиспользованных поездок.

По всем вопросам и спорным моментам омичей просят звонить в МП «Пассажирсервис» по телефону 21-13-48. Режим самоизоляции, напомним, действует в регионе пока до 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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