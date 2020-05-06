«При попытке побега стреляем на поражение!»: В Омске задержали грабителя, угрожавшего взорвать дом
Поздно вечером 5 мая, в квартиру 53-летней омички, проживающей на улице Академика Павлова, вломится знакомый. 39-летний рецидивист и его приятель пришли грабить женщину. Они открыли на ее кухне газовые конфорки, потом начали угрожать ножом и требовать денег.
Хозяйка квартиры отдала им ключи от своей машины, а сама смогла убежать. Наутро она обратилась за помощью в полицию. Выяснилось, что из квартиры пропал сотовый и банковские карты потерпевшей. Подозреваемых задержали в Ленинском округе.
– Мы вас сейчас сопроводим в спецавтобус, при попытке к бегству будем стрелять на поражение, – пояснили задержанному его положение силовики.
Он в свою очередь довольно оригинально объяснил, как у него оказалось чужое имущество:
– Шел по улице, увидел чужой телефон, забрал. Очень раскаиваюсь в содеянном.
В отношении фигурантов следователем ОП № 4 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой». На время предварительного расследования их отправили в изолятор, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Разбой в квартире омички.Видео: УМВД России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU