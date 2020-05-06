2020-05-06T14:50:02+03:00
Происшествия

«При попытке побега стреляем на поражение!»: В Омске задержали грабителя, угрожавшего взорвать дом

Мужчина ворвался в квартиру знакомой и начал требовать деньги [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: УМВД России по Омской областиФото: УМВД России по Омской области
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Поздно вечером 5 мая, в квартиру 53-летней омички, проживающей на улице Академика Павлова, вломится знакомый. 39-летний рецидивист и его приятель пришли грабить женщину. Они открыли на ее кухне газовые конфорки, потом начали угрожать ножом и требовать денег.

Хозяйка квартиры отдала им ключи от своей машины, а сама смогла убежать. Наутро она обратилась за помощью в полицию. Выяснилось, что из квартиры пропал сотовый и банковские карты потерпевшей. Подозреваемых задержали в Ленинском округе.

– Мы вас сейчас сопроводим в спецавтобус, при попытке к бегству будем стрелять на поражение, – пояснили задержанному его положение силовики.

Он в свою очередь довольно оригинально объяснил, как у него оказалось чужое имущество:

– Шел по улице, увидел чужой телефон, забрал. Очень раскаиваюсь в содеянном.

В отношении фигурантов следователем ОП № 4 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой». На время предварительного расследования их отправили в изолятор, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Разбой в квартире омички.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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