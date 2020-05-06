Омич выловил из Иртыша огромного рака
Омич Алексей Суворов поделился в паблике «Рыбалка в Омске» фото своего трофея. Из Иртыша в районе Старого Кировск он выловил рака внушительных размеров.
Комментаторы восхитились таким прекрасным образцом членистоногого, даже в шутку назвав его крокодилом. И посоветовали выпустить пойманное животное на волю – на разведение.
Многие также удивились, что рак оказался в реке в черте города. Ведь известно, что эти представители фауны любят чистую воду. Кто-то традиционно пошутил, что природа за время самоизоляции очистилась и в Иртыш вернулись раки.
Другие замелили, что они там водились и раньше, и вспомнили, что вылавливали таких же особей в районе поселка Николаевка.
ИСТОЧНИК KP.RU