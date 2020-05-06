2020-05-06T14:20:34+03:00
Общество

Омич выловил из Иртыша огромного рака

Другие рыбаки удивляются, как членостоногое попало в реку
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_fishingФото: vk.com/omsk_fishing
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Омич Алексей Суворов поделился в паблике «Рыбалка в Омске» фото своего трофея. Из Иртыша в районе Старого Кировск он выловил рака внушительных размеров.

Комментаторы восхитились таким прекрасным образцом членистоногого, даже в шутку назвав его крокодилом. И посоветовали выпустить пойманное животное на волю – на разведение.

Многие также удивились, что рак оказался в реке в черте города. Ведь известно, что эти представители фауны любят чистую воду. Кто-то традиционно пошутил, что природа за время самоизоляции очистилась и в Иртыш вернулись раки.

Другие замелили, что они там водились и раньше, и вспомнили, что вылавливали таких же особей в районе поселка Николаевка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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