2020-05-06T13:51:09+03:00
Происшествия

В центре Омска маршрутка сбила велосипедиста

Пострадавшего с травмами увезли в больницу
Анна МИКУЛА
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Фото: Госавтоинспекция по Омской областиФото: Госавтоинспекция по Омской области
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На практически пустой дороге в районе кинотеатра «Маяковский» произошло серьезное ДТП. 54-летний водитель маршрутки № 386, ехавший в 12.20 по улице Орджоникидзе, не заметил велосипедиста и сбил его.

32-летнего мужчину с травмами увезли в больницу. Находившиеся в маршрутке трое пассажиров и водитель не пострадали.

Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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