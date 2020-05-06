В центре Омска маршрутка сбила велосипедиста
Пострадавшего с травмами увезли в больницу
Фото: Госавтоинспекция по Омской области
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На практически пустой дороге в районе кинотеатра «Маяковский» произошло серьезное ДТП. 54-летний водитель маршрутки № 386, ехавший в 12.20 по улице Орджоникидзе, не заметил велосипедиста и сбил его.
32-летнего мужчину с травмами увезли в больницу. Находившиеся в маршрутке трое пассажиров и водитель не пострадали.
Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция по Омской области
Фото: Госавтоинспекция по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU