Омичка, заставшая любовницу мужа в квартире, обвинила ее в краже шубы
Шекспировские страсти разыгрались в одной из квартир на улице Химиков. Там омичка застала в своем жилище любовницу мужа. Чтобы отомстить обоим, она обвинила соперницу в краже шубы. Заявление обманутая жена написала в полицию.
Больше недели силовики разбирались в этом деле. А потом поняли: никакой кражи вовсе не было. Омичка все выдумала, чтобы наказать любовницу супруга. Вот только она не рассчитала с планами: в итоге на нее завели уголовное дело за ложный донос. Ей грозит до двух лет тюрьмы.
– Как установили следователи, шуба все время находилась в квартире заявительницы: женщина убрала ее с привычного места хранения в другой шкаф, – рассказали в омской полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU