2020-05-06T13:46:05+03:00
Происшествия

Омичка, заставшая любовницу мужа в квартире, обвинила ее в краже шубы

Но женщина просчиталась и сама попала под уголовное дело
Станислав МУХИН
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Шубу хозяйка квартиры просто убрала в другой шкаф.Шубу хозяйка квартиры просто убрала в другой шкаф.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Шекспировские страсти разыгрались в одной из квартир на улице Химиков. Там омичка застала в своем жилище любовницу мужа. Чтобы отомстить обоим, она обвинила соперницу в краже шубы. Заявление обманутая жена написала в полицию.

Больше недели силовики разбирались в этом деле. А потом поняли: никакой кражи вовсе не было. Омичка все выдумала, чтобы наказать любовницу супруга. Вот только она не рассчитала с планами: в итоге на нее завели уголовное дело за ложный донос. Ей грозит до двух лет тюрьмы.

– Как установили следователи, шуба все время находилась в квартире заявительницы: женщина убрала ее с привычного места хранения в другой шкаф, – рассказали в омской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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