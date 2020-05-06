9 Мая омичи смогут присоединиться к акции «Окна Победы»

6 Май 2020 2020-05-06T13:23:53+03:00

Для этого нужно будет празднично украсить стекла в своих домах

Изменить размер текста: A A

В этом году из-за пандемии коронавируса омичи не смогут пройти по улицам в рядах «Бессмертного полка». Однако можно будет поучаствовать в шествии онлайн.

Кроме того, жители региона смогут присоединиться к флешмобу «Окна Победы».

– Принять участие в акции может любой желающий. Родители с детьми украшают окна вырезанными из бумаги силуэтами известных воинских памятников и фотографиями солдат Великой Отечественной войны. Фото окон Победы со словами благодарности выкладываются в соцсети с хештегами #ОКНА_ПОБЕДЫ и #Омскаяобласть, – сообщает пресс-служба областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU