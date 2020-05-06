Еще одну больницу частично закрыли на карантин из-за омички с коронавирусом

6 Май 2020 2020-05-06T12:22:38+03:00

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Еще в одном омском медучреждении подозревают утечку коронавируса. В областной больнице выявили пациентку, поступившую совсем с другим диагнозом. По характерным симптомам позже у омички заподозрили COVID-19. Тест оказался положительным. В итоге часть медиков, контактировавших с пациенткой, отправили домой на карантин. Закрыли и отделение больницы, где все случилось. У медиков взяли тексты на коронавирус. В минздраве уверяют: все под контролем

- Пациентка переведена в инфекционную больницу. Составлен список контактных лиц – у каждого, кто состоит в этом списке (пациенты, врачи и медицинский персонал), был взят мазок на коронавирус. Результаты будут получены в ближайшее время. Люди, имевшие наиболее длительный контакт с заболевшей пациенткой, направлены на карантин. Общий процесс оказания хирургической помощи не нарушен. Произведена дезинфекция, - рассказали подробности в омском минздраве.

Добавим, что это уже второй случай, когда COVID-19 обнаруживают среди персонала больницы или пациентов. Ранее на карантин вместе с больными и медиками закрыли Горбольницу №1 имени Кабанова. Там коронавирус нашли у 16 врачей. А главного врача уволила министр здравоохранения Ирина Солдатова, заявившая, что он не смог уберечь персонал.

ИСТОЧНИК KP.RU