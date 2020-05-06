Под окнами омских ветеранов к 9 Мая разобьют цветочные клумбы

6 Май 2020 2020-05-06T11:27:49+03:00

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Меньше 500 ветеранов, прошедших Великую Отечественную Войну, осталось в Омской области. И настроение из-за всей этой пандемии сейчас не самое праздничное: парад отменен, салюта не будет. Но настроение некоторых ветеранов все же обещают поднять. К 9 Мая под их окнами установят клумбы. Сотрудники городских коммунальных служб Омска посетят 10 дворов, в которых живут ветераны Великой Отечественной войны. Под их окнами появятся цветники.

- Один из адресов акции – ул. 2-я Островская, 20. Здесь проживает ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Степанович Пулковский. 6 мая рабочие Управления благоустройства очистили территорию и высадили цветы, - рассказали в пресс-службе омской мэрии. - В процессе подбора видов и сортов растений, выбор был сделан в пользу цветущих многолетников, чтобы они радовали ветерана Великой Отечественной каждую весну.

ИСТОЧНИК KP.RU