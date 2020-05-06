В Омске еще 6 человек заразились коронавирусом

6 Май 2020 2020-05-06T11:04:08+03:00

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Уже 197 случаев коронавируса выявили в Омской области с начала пандемии. За минувшие сутки заразились шестеро человек. Об этом сообщает оперштаб. Кто заразился и как, пока не поясняется.

Известно так же о 44 вылечившихся от коронавируса. По-прежнему болезнь унесла жизни пятерых омичей. Только за последние сутки сделано 2323 теста на COVID-19 в регионе. А власти снова напоминают омичам о важности самоизоляции.

- Если все мы завтра выйдем на улицу, начнем активно общаться с коллегами, друзьями, поедем к престарелым родственникам — одновременно заболеет огромное количество людей. И тяжесть заболевания будет намного серьезней, чем мы наблюдаем сегодня. Вирусная нагрузка на каждого жителя будет значительно выше и не все смогут с ней справиться. Те врачи и медперсонал, которые сегодня оказывают помощь 90 пациентам в омских стационарах, будут вынуждены делить свое внимание на сотни и тысячи людей. Это просто колоссальная нагрузка на всю систему в целом, - заявили в омском минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU