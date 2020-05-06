В Омске такси выехало на красный и залетело под поезд – погибла пассажирка

6 Май 2020 2020-05-06T09:24:16+03:00

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Безответвенность женщины-таксиста стоила жизни ее пассажирке. Трагедия случилась 27 января в поселке Магистральный. Водитель на автомобиле Datsun ON-DO ехала по улице Молодежной в сторону Семиреченской.

На ж/д-переезде она проигнорировала запрещающий сигнал, а также сложные дорожные и метеоусловия и попыталась проскочить. Когда авто выехало на пути, в него влетел поезд. В результате происшествия погибла пассажирка.

А 35-летней женщине-таксисту предстоит суд. По информации областной прокуратуры, ее обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Также сообщается, что она полностью признала свою вину. Уголовное дело по существу рассмотрит Кировский районный суд Омска.

ИСТОЧНИК KP.RU