Пьяный омич не пускал бригаду скорой к умиравшему дедушке-соседу

6 Май 2020 2020-05-06T08:49:15+03:00

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Бригада скорой приехала на вызов к пожилому мужчине. Дедушке внезапно стало плохо, и ему предположительно требовалась экстренная помощь. Но быстро попасть в квартиру к умиравшему пациенту медики не смогли.

На их пути в подъезде возникла фигура местного 42-летнего алкоголика. Пьяный дебошир по одному ему известной причине преградил фельдшеру дорогу. А когда тот все-таки попытался пройти дальше, сосед больного набросился и порвал медику халат. Ему пришлось воспользоваться тревожной кнопкой на своем рабочем планшете.

– Сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего дебошира и сопроводили медицинских работников в квартиру, где пожилому гражданину была оказана необходимая помощь. Госпитализация не потребовалась, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU