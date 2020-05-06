2020-05-06T08:49:15+03:00
Происшествия

Пьяный омич не пускал бригаду скорой к умиравшему дедушке-соседу

Медикам пришлось буквально прорываться к пациенту
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: Управление Росгвардии по Омской областиФото: Управление Росгвардии по Омской области
Изменить размер текста:

Бригада скорой приехала на вызов к пожилому мужчине. Дедушке внезапно стало плохо, и ему предположительно требовалась экстренная помощь. Но быстро попасть в квартиру к умиравшему пациенту медики не смогли.

На их пути в подъезде возникла фигура местного 42-летнего алкоголика. Пьяный дебошир по одному ему известной причине преградил фельдшеру дорогу. А когда тот все-таки попытался пройти дальше, сосед больного набросился и порвал медику халат. Ему пришлось воспользоваться тревожной кнопкой на своем рабочем планшете.

– Сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего дебошира и сопроводили медицинских работников в квартиру, где пожилому гражданину была оказана необходимая помощь. Госпитализация не потребовалась, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24