Стало известно, когда в Омске потеплеет до +29 градусов
Обещают, что это случится в ближайшее время
Изменить размер текста:
После нескольких довольно прохладных дней в Омске снова потеплеет. Синоптики обещают, что уже сегодня, 6 мая, днем воздух в регионе прогреется до +26 градусов. Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-западный, 8-13 м/с, порывами до 18 м/с.
По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, завтра, 7 мая, ночью будет +3...+8, днем – +22...+27 градусов. Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с.
Накануне Дня Победы, 8 мая, ночью обещают +2...+8, днем – +24...+29 градусов. Ветер юго-восточной, 5-10 м/с.
Кроме того, все эти три дня будет держаться солнечная погода.
ИСТОЧНИК KP.RU