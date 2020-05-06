Стало известно, когда в Омске потеплеет до +29 градусов

6 Май 2020 2020-05-06T08:34:03+03:00

Обещают, что это случится в ближайшее время

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После нескольких довольно прохладных дней в Омске снова потеплеет. Синоптики обещают, что уже сегодня, 6 мая, днем воздух в регионе прогреется до +26 градусов. Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-западный, 8-13 м/с, порывами до 18 м/с.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, завтра, 7 мая, ночью будет +3...+8, днем – +22...+27 градусов. Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с.

Накануне Дня Победы, 8 мая, ночью обещают +2...+8, днем – +24...+29 градусов. Ветер юго-восточной, 5-10 м/с.

Кроме того, все эти три дня будет держаться солнечная погода.

ИСТОЧНИК KP.RU