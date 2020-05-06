В Омске пластиковая разметка не продержалась и года

6 Май 2020 2020-05-06T08:13:19+03:00

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В прошлом году городские власти озаботились безопасностью дорожного движения и разметкой. Решили нанести не обычную белой краской, а пластиковой. По задумке она должна была прослужить дольше. Объявили конкурс, пришел подрядчик, выполнил работы. О ее качестве можно судить уже сейчас. Дорожники провели рейд и выяснили: большая часть пластиковой разметки стерта. Изъяны есть на 50 улицах, среди которых Красных Зорь, Лизы Чайкиной, 20 лет РККА, 7-ая Северная, Дианова, Пушкина, Суворова, Мельничная, Бульвар Архитекторов, Степанца, Перелета, 2-ая Солнечная, проспект Менделеева, 4-й Челюскинцев, 6-ая Станционная, Маршала Жукова, Куйбышева, Иртышская Набережная, Лермонтова, проспект Карла Маркса и другие.

- Согласно договорам, на всю пластиковую разметку, нанесенную подрядчиками в прошлом году, начиная со дня сдачи объекта, действует годовая гарантия. В течение этого срока подрядчик обязан устранять нарушения за свой счет. Восстановить разметку необходимо до 20 мая, - уточнили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU