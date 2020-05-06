Появилось видео, как в Омск прилетел спецборт с еще 53 вахтовиками из Якутии, где случилась вспышка COVID-19
Один из омских пилотов выложил на своей странице в Instagram видео из аэропорта, куда прибыли вахтовики из Якутии. На записи видно, как приземлившийся борт встречают машины скорой помощи. Всех пассажиров сразу же госпитализировали.
Напомним, на днях в областном минздраве рассказали, что готовы принять пациентов с подозрением на коронавирус из республики Саха Якутия. Позже выяснилось, что наш регион все-таки забирает собственных граждан, работавших на вахте.
Дело в том, что на Чаяндинском месторождении произошла вспышка коронавируса. Пока там разбили временный госпиталь, заболевших изолировали. Но всех находившихся там рабочих придется экстренно возвращать домой.
– В лечебные учреждения вывезены 168 человек, в том числе в Якутск – 20, Ленск – 44, Мирный – 1, Ноябрьск – 54, Омск – 49. Также мы отработали по перевозке 600 людей в Башкирию через Магнитогорск и Уфу. Кроме этого, сегодня планируется вылет в Омск – 53 и Волгоград – 97 человек, – сообщил во время брифинга 5 мая зампред правительства Якутии Алексей Колодезников. – Таким образом, на текущую дату из Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения будет вывезено 917 человек.
До 10 мая из Якутии планируют эвакуировать 3 тысячи человек. Выяснилось, что там трудятся жители 20 российских регионов, с 10 уже есть договоренность о возврате людей. В 8 регионах – видимо, в том числе и в Омской области – готовы принять местных жителей даже с подтвержденным диагнозом.
Напомним, в Омск уже прибыла первая партия «коронавирусных» пациентов. И вот 5 мая прилетела вторая. Уточняется, что эти люди не больны. Но будут находиться под наблюдением медиков, поскольку они контактировали с зараженными коллегами.
В Омск привезли еще 53 "коронавирусных" вахтовика из Якутии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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