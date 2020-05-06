Георгиевские ленточки в Омске начнут раздавать гаишники и в аптеках

6 Май 2020 2020-05-06T07:06:29+03:00

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В Омске стартовала акция "Георгиевская ленточка". Несмотря на пандемию, их все равно начнут раздавать жителям там, где это возможно. Получить ленты омичи могут в магазинах, аптеках, на автозаправках. Для этого нужно обратиться к кассиру во время расчета за покупку. Раздавать ленточки начнут и инспекторы ГИБДД.

6 мая инспекторы начнут раздавать водителям ленточки на Театральной площади (в 12.00), на Ленинградской площади (13.00), по адресу ул. 8 Ремесленная, 12 (14.00). 7 мая акция продолжится на площади у ДК им. Малунцева (12.00), на посту ДПС на Красноярском тракте (13.00). Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

- В этом году традиционно волонтёры не выйдут на пикеты с раздачей лент из-за пандемии, поэтому мы приняли решение отдать их тем структурам, которые в постоянном режиме работают. Каждый омич может получить эту ленту совершенно бесплатно, - говорит волонтер Анастасия Ерахтина.

ИСТОЧНИК KP.RU