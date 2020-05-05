«Пожинаем плоды бурных выходных»: Глава минздрава умоляет омичей оставаться дома

5 Май 2020 2020-05-05T18:03:58+03:00

Сейчас несколько пациентов в омских больницах находятся на ИВЛ. Фото: пресс-служба правительства Омской области

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Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова прокомментировала ситуацию со вспышкой коронавируса в регионе. За последние двое суток заразились более 60 человек. Общее число заболевших приближается к 200. Пятеро уже скончались.

К тому же вспышка covid-19 произошла в Горбольнице №1. Глава минздрава буквально умоляет омичей соблюдать режим самоизоляции. Она считает, что только там сибиряки могут реально помочь врачам.

- Мы стоим на страже, но еще обращаюсь к населению Омской области: оставайтесь дома, соблюдайте меры самоизоляции. Мы сегодня пожинаем плоды бурных теплых выходных, которые были 2 недели назад. Сейчас опять выходные. Пожалуйста, помогите врачам. Оставайтесь дома! - сказала министр Ирина Солдатова.

У омичей же своя правда: многим просто будет не на что кормить свои семьи, если они не выйдут на работу. Большинству начальство не разрешило работать на удаленке.

ИСТОЧНИК KP.RU