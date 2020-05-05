Стало известно о заражении коронавирусом 16 омских медиков

5 Май 2020 2020-05-05T12:25:54+03:00

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Появились подробности о последних случаях заражения коронавирусом в Омске. За сутки диагноз выявили у 30 человек. Из них больше половины - это заболевшие медики.

- Подтверждены 30 случаев коронавируса, из которых 2 ребенка, которым 4 месяца и 5 лет. Из них 16 человек - это работники медучреждений Омска. Заразились 27 женщин и три мужчины. Два случая завозные, остальные - заражение на территории Омской области, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Отметим, что всего в Омской области выявлен 191 случай коронавируса. Пятеро - скончались. Подозревают covid-19 и у врачей Горбольницы №1, которую вместе с медиками и пациентами закрыли на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU