Стало известно, сколько омичей заразились covid-19 за сутки
Коронавирус продолжает шагать по Омской области. Только за сутки в регионе заболели 30 человек. Одна пациентка - скончалась. Она стала уже пятой в печальной статистике. Всего в регионе подтвержден уже 191 случай covid-19.
- Диагноз «коронавирусная инфекция» клинически подтвержден еще у 30 омичей; 3 человека выздоровели; 1 пациентка, к сожалению, скончалась. Мы еще раз подчеркиваем: пожилые люди находятся в зоне чрезвычайного риска, - сообщили в оперштабе.
Причем, как отмечают в минздраве, большинство зараженных никуда не ездили и не контактировали с иногородними. Коронавирус начинает распространяться внутри Омской области.
ИСТОЧНИК KP.RU