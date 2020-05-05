Стало известно, сколько омичей заразились covid-19 за сутки

5 Май 2020 2020-05-05T09:23:25+03:00

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Коронавирус продолжает шагать по Омской области. Только за сутки в регионе заболели 30 человек. Одна пациентка - скончалась. Она стала уже пятой в печальной статистике. Всего в регионе подтвержден уже 191 случай covid-19.

- Диагноз «коронавирусная инфекция» клинически подтвержден еще у 30 омичей; 3 человека выздоровели; 1 пациентка, к сожалению, скончалась. Мы еще раз подчеркиваем: пожилые люди находятся в зоне чрезвычайного риска, - сообщили в оперштабе.

Причем, как отмечают в минздраве, большинство зараженных никуда не ездили и не контактировали с иногородними. Коронавирус начинает распространяться внутри Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU